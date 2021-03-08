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Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle

Süper Lig 29. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3 – 0 skor ile mağlup edip şampiyonluk yolundaki iddiasını devam ettirdi. İşte maça dair detaylar…

08 Mart 2021 Pazartesi 21:45
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
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Sarı lacivertli takım aldığı galibiyet sonrasında puanını 58’e yükseltti ve 1 maç eksiği olan lider Beşiktaş ile puan farkını 2’ye indirdi.

Kaledeki Sehic’in elinden kaçan topu takip eden Serdar Aziz, 90. dakika içinde farkı 3’e çıkarmayı başardı. Pelkas’ın asistinde Osayi – Samuel, 32’de farkı 2’ye çıkaran isim oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2 – 0 skor ile bitti.

Attila Szalai, FB forması ile ilk golünü attı. Macar’lı savunmacı 29. dakika içinde takımını öne geçirmeyi başardı.

Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Skubic’le çarpışan Pelkas, oyuna devam edemedi. Bir süre yerde yatan Pelkas’ın bilincinin kapalı olmasından korkuldu. Sonrasında futbolcu, kontrol amacı ile ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun korkulacak bir durumunun olmadığı belirtildi.   




Son Güncelleme: 08.03.2021 21:45
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