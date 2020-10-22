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Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırmasında dikkat edilecek noktalar

Kamu bankaları tarafından yapılan konut kredilerine yapılandırma duyuruları sonrasında pek çok vatandaş aldığı konut kredisine yapılandırma yapmak için bankaların yolunu tuttu. Pek çok vatandaş ise konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? sorularını araştırmaya başladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:07
Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırmasında dikkat edilecek noktalar
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Kamu bankaları konut kredisi çektikten sonra ödemekte zorlanan vatandaşlar için %0,99 ile konut kredisi yapılandırma yapacağını duyurdu. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik durumlarında ki zorlanmalar nedeni ile bankaların yaptıkları yapılandırma ve öteleme işlemleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

2018 yılının ikinci yarısından sonra kurun sürekli artması nedeni ile kredi faiz oranları yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Bu süreçte bankaların konut kredisi faiz oranlarının %3 ve üzeri seviyelerde olması sonrasında 2018 Ekim ayında kur nedeni ile bankaların konut kredisi faiz oranları ortalamaları %2.58 ile tarihin en yüksek konut kredisi faizine imza attı.

2019 Haziran ayına kadar olan süreçte ise gerek Merkez Bankasının faiz indirimleri gerekse hükümet politikaları ile konut kredi faiz oranları iyice aşağı çekilse de Ağustos ayı itibari ile faiz oranları %0.99 olarak değer kazandı. Devam eden süreçte bankaların faiz indirimlerine gitmesi ile birlikte Eylül sonrasında kredi türlerinin tamamında büyük faiz düşüşleri yaşandı.

Bankaların bu süreçte konut kredileri değişiklik gösterirken kamu bankalarında ortalama %0.99 özel bankalarda ise %1.11 seviyelerinde vatandaşlara sunuldu.


Konut kredilerinde faiz oranları düşmeye devam etse de Mart ayından beri ülkemizde görülen ve ekonomiye büyük zararlar veren Covid-19 sürecinde konut kredisi alan vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor. Kamu bankalarından yapılan açıklamalar ile birlikte konut kredisi kullanan vatandaşlara özel yapılandırma seçeneklerinin kullanıma açılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamalar sonrasında kamu bankaları Ağustos 2019 öncesinde 500.000 TL’ye kadar konut kredisi kullanan vatandaşların kredilerini %0.99 ile tekrar yapılandıracağını duyurdu. Uygulamanın başlaması sonrasında çok sayıda talep bekleniyor.

Konut kredisi yapılandırma masraflarında dikkat edilmesi gerekiyor

Konut kredilerinin yapılandırma işlemleri her durumda avantajlı olmayabilir. Uzmanlar tarafından vatandaşlara yapılan tavsiyelerde tüketicilerin yapılandırma yapmadan önce erken ödeme cezaları ve dosya masraflarını değerlendirerek yeniden yapılandırma yaptığında ne kadar avantajlı olacağını hesaplaması gerekiyor denilmektedir.

Aynı zamanda uzmanlar düşen faiz oranlarına iyi bakılması gerektiği, ödenen faiz miktarına, kalan vadeye ve banka tarafından talep edilen belge ve masrafların iyi bilinmesi ve hesaplanması gerekiyor diyor. Kar/zarar karşılaştırmasının iyi yapılması gerektiği belirtilirken vadeye göre olan ödemelerin iyi hesaplanması gerekiyor. Buna göre bankalar eski konut kredisi borçlarını kapattığında 36 ay vade ve üzeri vade seçeneklerinde konut kredilerine %2, 36 ay vadenin altında olan vade seçeneklerinde ise %1 erken ödeme cezası ve dosya masrafları uygulamaktadır. Tüm bunlara ek olarak ekspertiz, dosya ve sigorta masraflarının da hesaplanması gerekmektedir.

Konut kredisi yapılandırma hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

2018’in son çeyreği ve 2019’un ilk haftalarında en düşük konut kredisi faizi %1.98 seviyesindeydi. Kredi faiz oranları bu seviyede olduğunda 200.000 TL’lik bir konut kredisine 10 yıllık vade seçeneği ile alındığında aylık ödemesi 4.376 TL olmaktadır.

Aynı tüketici %0.99 faiz oranı ile aynı krediyi aldığında ise aylık ödemesi 2.856 TL olmaktadır. Kredi için gerekli masraflar hariç tutulduğunda 200.000 TL’lik konut kredisi alındığında tüketiciler aylık 1.520 TL toplamda ise 180.000 TL kar elde edebilirler.



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıKonut KredileriYapılandırma
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