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Kocaelispor lige geri döndü

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ilk maçında berabere kalmış ve Manisa FK karşısında 6-1 mağlup olmuştu. Kocaelispor, Çorum karşısında 3-0 galip gelerek lige adeta geri döndü.

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:17
Kocaelispor lige geri döndü
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2. Lig Beyaz Gruba şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Kocaelispor, ilk maçında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Manisa FK karşısında 6-1 mağlup olan Kocaeli ekibinde teknik direktör Erhan Altın Çorumspor karşısında hatalarını telafi etmeyi başardı.

Yeşil siyahlıların oyunu her geçen dakika dengelediği maçta Yiğit Ali, Aydın ve Bahattin etkili olmaya çalıştı fakat girişimler sonuç vermedi. Körfez ekibi baskılarını ikinci yarıda da sürdürerek maçın kontrolünü ele almayı başardı.


Dakika 50’de Yiğit Ali Albayrak jeneriklik bir gol kaydetti.

Dakika 83’te Mesut Özdemir takımını 2-0 öne geçiren golü buldu.

Oyuna sonradan giren Cerem Talha Dinçer dakika 90+3’te takımının son golünü kaydetti.

Körfez ekibi gelecek için iyi sinyaller verirken, Çorum ise 0 puanda kaldı.



Son Güncelleme: 05.10.2020 11:17
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KocaelisporSon Dakika
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