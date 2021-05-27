Kocaelispor ile Sakaryaspor taraftarlarından TFF'ye ilginç talep

Üst liglerde şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma ve ligde kalma mücadeleleri büyük bir heyecana sahne olurken, alt liglerde de üst lige çıkma yolunda önemli mücadeleler ortaya çıkıyor. Misli.com 2. Lig Play-off final karşılaşmasındailekarşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları TFF Beylerbeyi tesisleri önüne giderek iki takımın da üst lige çıkarılması talebinde bulundu. Uzun yıllardır üst liglerde bulunan bu iki takım, Türk futbolunda çok önemli futbolcular yetiştirir. Bu iki takımdan çok fazla oyuncu yetişti.

Dolayısıyla bu iki köprü takımın üstlerde olması önemlidir. Taraftarlar her iki takımın da final müsabakası oynamadan üst lige çıkarılması talebinde bulunuyor. Karşılaşma aynı zamanda derbi mücadelesi olarak dikkat çekiyor. İki takım arasında büyük bir rekabet olmasına rağmen taraftarlar bir araya gelerek böyle bir talepte bulunmuş. Yapılan eylem çok renkli görüntülere sahne oldu. Her iki takımın taraftarları birbirine saygı gösterdi.