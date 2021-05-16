Kırşehir Belediyespor'un yarı final heyecanı!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final maçının yapılan rövanşında Kırşehir Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile olan mücadelesinde 0-0’lık bir sonuç elde erderek malesef berabere kaldı. Rakibi ile yapmış olduğu ilk maçı 2-1 skor ile kazanan Kırşehir Belediyespor elde etmiş olduğu bu sonuç ile yarı finale çıkan isim oldu ve yarı final heyecanını yaşamaya başladı.

Maçın yapıldığı stat:

Kırşehir Ahi Stadı

Maçı yöneten hakemler:

Kırşehir Belediyespor oyuncuları:

Mert Güzenge, Hüsnü Emre Çelimli ve Murat Tuğberk Curbay maçı yöneten hakemler oldu.

Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Abdulkadir Akyıldız ( 21. dakika Ahmet Karadayı), Sabit Hakan Yılmaz ( 59. dakika Erbay Eker), Serhat Mermer, Hakan Yavuz, Ali Kucik ( 71. dakika Oğuzcan Yazıcı), Mehmet Alaeddinoğlu ( 71. dakika Furkan Polat), Onur Karakabak, Volkan Altınsoy ve Batuhan Süer maçta yer aldı.

Kırklarelispor oyuncuları:

Alp Tutar, Davut Babur, İbraim Sürgülü, Serkan Sözmen, Emre Keleşoğlu ( 69. dakika Ersel Aslıyüksek), Yunus Emre Yalçın, Bahadır Taşdelen, Mert Sinan Pekesen, Emre Balkı ( 54. dakika Kublay Akyüz), Murat Yılmaz ve Arda Hilmi Şengül maçta yer aldı.

Sarı kart alan oyuncular:

26. dakika da Onur Karakabak, 52. dakika da Batuhan Süer, 53. dakika da Ahmet Karadayı, 77. dakika da Serhat Mermer, 90+6. dakika da Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor) ve 77. dakika da Arda Hilmi Şengül ( Kırklarelispor) ise hakemden sarı kart gören oyuncular oldu.