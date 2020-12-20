Kırmızı-beyazlı kulübün Teknik Direktörü: “Çıkış yapmamız gerekiyor.”

Başarılı Teknik Direktör birçok sektörün Kovid-19’dan etkilenmesi gibi futbol camiasının da etkilendiğini belirten Çalımbay: “Zorlu bir dönemdeyiz futbol oynamak gerçekten çok zor. Zamanında ciddi anlamda zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 futbolcu ile çıktık. Eskiye göre şimdi biraz daha rahat durumdayız. Avrupa kupalarından elenmek istemezdik. Oynadığımız son 2 maçta oldukça şansızlık yaşadık. Yeri geldi ülkemize de puan kazandırdık.” ifadelerini kullandı.

“Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz”

“Takımın toparlanacağına inanıyorum”

Takımı için büyük uğraşlar veren yetenekli Direktör artık daha çok lig maçları için özen göstereceğini söyleyen Çalımbay: “Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başında gibi değil toparlandı.” sözlerini söyledi. Konyaspor için kendisinin de yakından tanıdığını söyleyen Teknik Direktör zor bir maç olacağını ifade ediyor hedeflerinin kesinlikle 3 puan olduğunu oyuncularının günde 3 maç yaptıkları için yorulduklarını belirten Çalımbay:” Elimizde yedek bir stoperimiz yok. Bunlar problem değil. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Giresunspor ile beraber oynadıkları maç ile daha sonra Adana Demirspor maçı ile düşüncelerinden bahseden Rıza Çalımbay:” “Giresunspor maçını 1-0 kazandık. Giresunspor iyi bir takım ve ligde de iyi gidiyorlar. Maçın sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler.” dedi. Giresunspor için konsantrelerinin iyi olduğunu, maç esnasında sonuna kadar hiç pes etmediklerini ve sonuç olarak 1-0 kazandıklarını söyleyen Çalımbay: ““Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak iyi oynuyorlar dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum” dedi.

“Talimatları verdim, tüm yardımcılarıma güveniyorum”

Kovid-19’dan birçok kişi yakalandığı gibi kendisinin de bu virüse yakalandığını söyleyen Rıza Çalımbay hasta olduğu süreçlerde takımından uzak kaldığını belirtti. Antalyaspor maçını tribünden seyrettiğini söyleyen Çalımbay şu sözlerle devam etti: “Tüm yardımcılarıma güveniyorum, yıllardır beraber çalışıyoruz. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oradan da gerekli talimatları verdim arkadaşlarıma. Tabi ki elinizin kolunuzun bağlı olduğu şeyler oluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.