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Khabib Gaethje maçını kim kazandı? Khabib Gaethje UFC maçı S Sport Plus maç özeti

Khabib 1 senenin ardından UFC kafesine geri döndü. The Eagle lakaplı dövüşçü Gaethje ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede ise Khabib zafer aldı. The Eagle ise bunun son maçı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

25 Ekim 2020 Pazar 11:02
Khabib Gaethje maçını kim kazandı? Khabib Gaethje UFC maçı S Sport Plus maç özeti
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The Eagle adlı lakabı ile şampiyon Dağıstanlı, Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet karşılaşmasında kemerini yine korumayı başardı. Üçüncü kere kemerini koruyan Khabib’ in son rakibi ise Justin Gaethje oldu.

 

Son müsabakasını geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleştiren ve kemerini Dustin Poirier adlı dövüşçüye karşı koyan Khabib, yenilmez olarak adlandırıldı ve geçtiğimiz gün kemerini korumak için bir senenin ardından geri döndü.

Öte yandan Gaethje ise, 10 Mayısıs 2020 tarihinde çıktığı Tony Ferguson’ a karşı harika bir mücadele vermiş ve hafif sıklet kemeri olan geçici kemeri başarı ile almıştı ve Khabib ile mücadeleye çıkma şansını elde etmişti.

 

Mücadele başlarda dikkatli başladı. İkili birbirlerine dikkat ediyor ve çok riske girmiyorlardı. Sonrasında iyice alevlenen mücadelede ardı ardına darbeler gelmeye başladı ve Khabib, Gaethje’ yi kenarı ya sıkıştırdı ve bacak kilidi ile Gaethje’ yi bayılttı.


BABAM YOKSA BENDE YOKUM!

Khabib çıktığı son mücadeleden galibiyet aldı ve 29-0’ lık bir kariyere imza attı. Mücadelenin ardından Khabib “Tanrı bana istediğim her şeyi sundu. Özellikle takımıma teşekkür ediyorum ve onların hepsini seviyorum. Bu benim çıktığım son maçım. Babam olmadan buraya geldim ve ilk kez babama olanların ardından dövüştüm. Annemle de konuştum ve ona bu benim son maçım dedim, son maçım diye söz verdim” diyerek emekliliğe ayrılacağını söyledi.

Mücadeleden mağlup olarak ayrılan Justin Gaethje, “Kafese her girişimde daha fazla hayattaymış gibiyim. Rahatlamış durumda oluyorum. Khabib yapması gerekeni yerine getirdi, bayağı güçlü o. Babasını gururlandırdı.” Dedi.

 

CONOR MCGREGOR’ DA TEBRİK ETTİ !

Öte taraftan Khabib’ in rakiplerinin arasında en büyüğü olan Conor Mcgregor’ da, Khabib’ i tebrik etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Conor, “Güzel performanstı Khabib, ben devam ediyorum. Babana taziyelerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sana ve ailene de saygılarımı sunuyorum” dedi.

 

Khabib Vs Gaethje Maç Özeti

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 11:02
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Anahtar Kelimeler:
Khabib Vs GaethjeKhabib Nurmagomedov BabasıKhabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje
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