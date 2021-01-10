Kenan Koçak 'Mehmet Ekici, Hannover için kazan - kazan'

Bundesliga 2’de Hannover takımının teknik direktörlüğünü yapan Kenan Koçak Darmsdtadt maçı öncesinde yaptığı açıklamalar ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Serdar Dursun ve Mehmet Ekici ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen Kenan Koçak iki oyuncu için de övgülerini dile getirdi.

Bundesliga 2’de golleri ile adından söz ettiren Serdar Dursun’u kadrosuna katmak isteyen Hannover, Darmstadt’in teklifleri reddetmesi üzerine yeni tekliflerle şansını zorluyor.

Mehmet Ekici kazan – kazan

Hannover teknik direktörü Kenan Koçak ise Dursun’un karakteri ve oyununun üst düzey olduğunu, Serdar Dursun’un yeteneğini kanıtladığını ve onu takımda tutmak istediklerini belirtti.

Ekici’nin takıma katılması sonrasında antrenman kalitelerinin arttığını belirten Koçak, ‘Mehmet Ekici bizim için kazan – kazan oldu. Antrenman kalitemiz arttı. Kendisi şu an sadece idmanlarda bizimle konu ile ilgili gerekli açıklamalar ilerleyen süreçlerde yapılacak.’ Dedi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan orta saha Mehmet Ekici Hannover ile antrenmanlarına devam etse de kulüple resmi imza atmadı.