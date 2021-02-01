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Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'e kiralandı!

Fenerbahçe, 25 yaşında olan Kemal Ademi’yi sezonun sonuna kadar Fatih Karagümrük takımına kiraladığını açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:26
Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'e kiralandı!
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Sarı-lacivertlilerde transferin son anlarında bir ayrılık daha oldu. Sezonun başında İsviçre takımı Basel’den kadrosuna kattığı Kemal Ademi, sezonun sonuna kadar Fatih Karagümrük takımına kiralandı. Fenerbahçe tarafından yapılan duyuruda futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKemal AdemiKaragümrük
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