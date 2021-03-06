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Kayserispor’un maç hazırlıkları sona erdi

HES Kablo Kayserispor 7 Mart 2021 Pazar günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Kayserispor gerçekleşecek olan mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın ev sahipliğini ise Atakaş Hatayspor yapacak.

06 Mart 2021 Cumartesi 14:40
Kayserispor’un maç hazırlıkları sona erdi
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 7 Mart 2021 tarihinde saat 16.00’da Atabaş Hatayspor- HES Kablo Kayserispor karşılaşması yapılacak. Lig’de 5. sırada yer alan Hatayspor ve 15. sırada yer alan Kayserispor 3 puan alabilmek için mücadele edecek. 

Geçtiğimiz günlerde Rizespor’u konuk eden Kayserispor 2-1 maç sonucuyla 3 puanın sahibi olmuştu. Zorlu mücadelenin ardından Hatayspor ile yapacağı maça hazırlanmaya başlayan Kayserispor bugün yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Takımın teknik direktörü Uğur Kulaksız'ın gözetiminde yapılan antrenmanın tamamlanmasının ardından kırmızı-sarılı takım konuk olacakları Antakya Stadyum'u için 15.00'da uçakla Hatay'a gidecek. Hatay'a ulaşan oyuncular orada kampa girecek. 

Sakatlıkları sebebiyle Denis Alibec, Anton Maglica ile Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fenandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik Hatayspor ile yapılacak olan mücadelede yer alamayacak. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKayserispor- Hatayspor MaçıKayserisporHatayspor
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