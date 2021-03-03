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Kayserispor’dan kritik galibiyet: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Kayserispor, mücadeleyi 2-1 galip tamamladı. Alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir galibiyet alan Kayserispor, 4 maç sonra galip geldi. İşte maçın detayları...

03 Mart 2021 Çarşamba 21:19
Kayserispor’dan kritik galibiyet: 2-1
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Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Saat 19:00’da başlayan mücadelede Çaykur Rizespor’u konuk eden Kayserispor, karşılaşmayı 2-1 kazandı. 4 maç aranın ardından kazanan Kayserispor, alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyete imza attı. Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri, Muhar ve İlhan Parlak kaydetti. Bu sonuçla puanını 28 yapan Kayserispor, haftayı 15. sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor’da ise kötü gidişat sürüyor. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Karadeniz ekibi, ligin alt sıralarında kendine yer buldu. 28 puanda kalan ve haftayı 16. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor’un tek golünü, Samudio kaydetti.

Kayserispor sıradaki maçını, 7 Mart Pazar günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor ise bu haftayı bay geçecek.



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporÇaykur RizesporSpor Toto Süper Lig
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