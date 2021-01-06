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Kayserispor’dan kritik 3 puan! Denizlispor 0-1 Kayserispor

Süper Lig’in 17. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesini, Kayserispor 1-0 kazandı. Ligin son sırasında bulunan Kayserispor, hayati bir galibiyet aldı. Kayserispor’un tek golünü, 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:42
Kayserispor’dan kritik 3 puan! Denizlispor 0-1 Kayserispor
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Süper Lig’de 17. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Denizlispor-Kayserispor karşılaşması oynandı. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetti. Küme düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesini, ligin son sırasında yer alan Kayserispor kazandı. Üst sıralara tırmanmak adına çok önemli bir galibiyet alan Kayserispor, puanını 13’e yükseltti. Kayserispor’un golünü, 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Kayserispor, ligde 11 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Kayserispor sıradaki maçını, 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

 

Maçtan puansız ayrılan Denizlispor, 13 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı. Denizlispor sıradaki maçını, 10 Ocak Pazar günü saat 16:00’da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:42
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporDenizlisporSüper LigDenizli-kayseri Kaç Kaç
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