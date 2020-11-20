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Kayserispor'da Henrique şoku! Kritik maçta forma giyemeyecek

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanında oynayacak Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Hatayspor maçında kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Henrique, bu kez antrenmanda sakatlandı.

20 Kasım 2020 Cuma 22:11
Kayserispor'da Henrique şoku! Kritik maçta forma giyemeyecek
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Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’un kritik oyuncularından Pedro Henrique sakatlandı. Hatayspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Henrique, antrenmanda sakatlık geçirdi. Sol üst bacak bölgesinde kas zorlanması yaşayan Henrique’nin tedavisi başladı.


Galatasaray ve Karagümrük ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini belirten Brezilyalı yetenek ‘’Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın.’’ dedi.

‘’Kırmızı karttan ötürü üzgünüm’’

Hatayspor müsabakasında kırmızı kart görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını vurgulayan Henrique, takım, başkan ve taraftarları sezon başında üzdüğünü belirterek ‘’Kendimi hem takımıma hem taraftarlara affettireceğim.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporHenrique SakatlandıGalatasaray
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