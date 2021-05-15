Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig 42. haftada kümede kalabilmek için kendi evinde Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da sürpriz bir gelişme meydana geldi.

Hes Kablo Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçının öncesinde kadrodan çıkarıldı ve İngiltere'ye uçtu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı sahada olamayacak.

Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer alan isimler.

Aaron Lennon ile beraber Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maçın kadrosunda yer almıyor.