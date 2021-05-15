Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig 42. haftada kümede kalabilmek için kendi evinde Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da sürpriz bir gelişme meydana geldi.
Hes Kablo Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçının öncesinde kadrodan çıkarıldı ve İngiltere'ye uçtu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı sahada olamayacak.
Aaron Lennon ile beraber Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maçın kadrosunda yer almıyor.
Son Güncelleme: 15.05.2021 19:17