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Kayserispor, son şampiyon Başakşehir karşısında kazandı

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı. Kayseri Kadir Has Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kayserispor’un 2 golünü de Alibec kaydetti.

19 Ocak 2021 Salı 19:15
Kayserispor, son şampiyon Başakşehir karşısında kazandı
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Süper Lig’de 20. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle başladı. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada Kayserispor, Başakşehir’i ağırladı. Alt sıralarda bulunan Kayserispor, rakibini 2-0’lık skorla geçti ve derin bir nefes aldı. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip, altın değerinde bir 3 puan kazandı. Kayserispor’un golleri, 42. ve 77. dakikalarda Denis Alibec’ten geldi. Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Kayserispor, 17. sırada kendine yer buldu.

Son şampiyon Başakşehir’de ise kötü gidişat sürüyor. Son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Başakşehir, 23 puanda kaldı ve 14. sırada kendine yer buldu.

Kayserispor sıradaki maçını, 25 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 23 Ocak Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Son Güncelleme: 19.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporBaşakşehirSüper LigAlibec
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