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Kayserispor Rumen golcü Denis Alibec'i kadrosuna kattı

Kayserispor Rumen golcü Denis Alibec ile anlaştı. Sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki oyuncunun transferini resmi hesabından duyurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 20:50
Kayserispor Rumen golcü Denis Alibec'i kadrosuna kattı
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Geçen sezon küme düşse de pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması sonucu ligde kalan Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip daha önce Manuel Fenandes’i kadrosuna katmıştı.


Kayseri ekibi son olarak Rumen golcü Alibec’i kadrosuna kattı. Kayserispor 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk sezonda 750 bin Euro, ikinci sezonda 800 ve üçüncü sezonda 850 bin Euro verecek.

29 yaşında olan Rumen golcü daha önce Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu gibi önemli ekiplerde forma giymişti. Tecrübeli oyuncu Astra Giurgiu takımıyla 7 sezon forma giyerken, takımıyla 146 maça çıkıp bu maçlarda 64 gol atmıştır. Oyuncunun forvet olmasına karşın 50 sarı kart ve 5 kırmızı kart görmesi ise oldukça dikkat çekiyor. Oyuncu milli takımıyla 13 maça çıkmış ve bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporForvetTransfer
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