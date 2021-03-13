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Kayserispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinle - Gs Kayseri maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinleyebiliyor. Futbol severler GS Kayseri maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını takip ederek maçın heyecanını yaşayabilecek.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:22
Kayserispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinle - Gs Kayseri maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 30.haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yolunda son iki haftada kritik puan kayıpları yaşayan Galatasaray Kayserispor maçına mutlak galibiyet için çıkacak.

Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar Kayserispor Galatasaray maçını canlı izleme ekranını araştırıyor. Süper lig maç yayınları Digitürk abonesi olunması halinde izlenmekte ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanmaktadır.

13 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan Kayserispor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın sesli anlatımını TRT Radyo 1 ekranlarından dinleyebilirsiniz.

TRT Radyo 1 Kayseri Galatasaray canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Galatasaray zorlu Kayseri deplasmanı öncesi Belhanda kriziyle sarsıldı. Teknik direktör Fatih Terim’in Kayseri karşısında nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan ev sahibi ekibin başkanı Bena Gözbaşı, son haftalar takım çıkışta olduğunu, galibiyetin sürpriz olmayacağını söyledi.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 15:22
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KayserisporGalatasarayRadyoCanlıIzleBeınsports
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