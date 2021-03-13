Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig’in 30.haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk olacak. 13 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmaya saatler kala her iki takımın da ilk 11’leri merak konusu oldu. İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel ilk 11’leri;

Kayserispor:

Galatasaray:

Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhanMuslera, Linnes, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Onyekuru, Babel, Kerem, Fenandes, Falcao.

Bu maç öncesinde Galatasaray 58 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanla 14.sıraya yükseldi ve küme düşme hattının üstüne çıktı.

Galatasaray 2 eksikle geldi

Öte yandan bu maçla birlikte iki takım 50.kez karşı karşıya gelmiş olacak. Geride kalan 49 maçta Galatasaray 31 kez kazanırken, Kayseri ekibi 3 galibiyet alabildi. 15 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısındaki maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Şampiyonluk yolunda son iki haftada Ankaragücü ve Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Cimbom bu maça sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Ryan Donk dışında tam kadro geldi.

Öte yandan deplasman ekibi Galatasara bu sezon 14 deplasman maçında 9 galibiyet ve 5 beraberlik alıp hiç yenilgi yüzü görmedi. Zorlu maçı öncesi Galatasaray 23 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda yer alıyor. Ayrıca Fatih Terim’in öğrencileri 55 golle Beşiktaş’ın ardından en çok gol atan takım olarak dikkat çekiyor.

5 oyuncu sarı kart sınırında

Kayserispor maçında Galatasaray’ı sarı kart cezaları da zorlayacak. Cimbomda Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Etebo, Luyindama bu maçta kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Rizespor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan geçen hafta cezalı olan yeni transfer Mostafa Mohammed maç kadrosunda yer aldı. Fatih Terim’in şans vermesi halinde Mısırlı golcü sahada yer alabilecek.