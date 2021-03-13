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Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Kayseri geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 30.haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Futbol severler Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports GS- Kayseri geniş özeti ve golleri…

13 Mart 2021 Cumartesi 20:30
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 30.haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi 58 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Fatih Terim’in öğrencileri şampiyonluk yarışında son iki haftada kaybettiği 5 puanla büyük yara almıştı.

Sarı kırmızılılar dün akşam Başakşehir karşısında galip gelip puanını 63’e çıkaran lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkının açılmamasını istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip Hes Kablo Kayserispor son haftalarda aldığı puanlar küme düşme hattından çıktı ve 14.sıraya yerleşti.

Kayserispor Başkanı Bena Gözbaşı Galatasaray maçı öncesi formda olan takımına güvenini, maçta galibiyet çıkarsa sürpriz olmaz diyerek dile getirdi. Öte yandan Galatasaray hafta içerisinde Belhanda kriziyle sarsıldı.

Kayserispor Galatasaray muhtemel ilk 11’ler

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın şu 11’lerle sahaya çıkması bekleniyor.

Kayserispor:

Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray:

Muslera, Linnes, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Onyekuru, Babel, Kerem, Fenandes, Falcao.

Galatasaray Kayserispor maçına sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Ryan Donk dışında tam kadro olarak çıkacak. Geçen hafta cezasını tamamlayan Mostafa Mohammed Terim’in şans vermesi halinde karşılaşmada yer alabilecek. Öte yandan Galatasaray’da Kayserispor maçında 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ryan Babel, Luyindama, Taylan Antalyalı, Etebo ve Marcao Kayseri karşısında kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor Galatasaray maç sonucu

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Karşılaşma tamamlandığında maç özeti ve golleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserisporSüper LigBeIN Sports
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