Kayserispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle GS Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 30.haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Fatih Terim’in öğrencileri bu maç öncesinde toplamda 58 puan topladı ve ligde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 31’e yükseltti ve küme düşme hattından çıkmayı başardı.

Son haftaların formda takımı Kayserispor zorlu Galatasaray maçı öncesi iddiasını koruyor. Son iki haftada çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından galibiyet alamayan Galatasaray ise Kayseri maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi yani bugün saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Zorlu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara getirilecek.

5 isim ceza sırında

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesi hafta içerisinde Belhanda sorunu yaşandı. Faslı yıldızın sözleşmesinin feshedilmesi gündem oldu. Öte yandan Galatasaray bu maça Belhanda’nın dışında sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve geçen hafta sakatlanan Ryan Donk’tan mahrum çıkacak.

Ayrıca geçen hafta cezalı olduğu için maça çıkamayan Mostafa Mohammed karşılaşma kadrosunda yer aldı. Fatih Terim’in görev vermesi halinde Mısırlı yıldız sahaya çıkabilecek. Zorlu karşılaşmanın Galatasaray açısından bir başka önemi de 5 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması.

Sarı kırmızılılarda Kayserispor maçında Ryan Babel, Luyindama, Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor Galatasaray muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Galatasaray:

Kayserispor Galatasaray canlı izle

Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhanMuslera, Linnes, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Onyekuru, Babel, Kerem, Fenandes, Falcao.

Kayserispor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk abonesi olan kişiler canlı olarak takip edebilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar veya yurt dışındaki futbol severler Turksat uydu alıcısına sahip olmadıkları için ülkelerinde uydu alıcılarına sahip olmaları halinde maçı takip edebiliyor. Ancak yurt dışından yayınlanan maçlar yabancı dilde anlatılıyor.

Bu yöntemlerin dışında maçı intenet üzerinden yapılan kaçak yayınlar üzerinden izlemek de mümkündür. Ancak bu durum yasal olmadığı gibi hakkında yasal işlemde başlatılabilir. Kaçak yayınlar üzerinden maçların takip edilmesi, yayıncı kuruluşun izni olmadığı ve yayın haklarının ihlali nedeniyle yasal işlem başlatılma hakkı Digitürk’ün elindedir. Ayrıca söz konusu kaçak yayınların kalitesi düşük olup, kesintiler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra kaçak yayınlar normal yayınlardan 4-5 dakika kadar geç gelmekte olup, kaçak yayın yapılan sitelerden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle maçları kesintisiz ve canlı olarak izlemek için Digitürk abonesi olmak en ideal yöntemdir.

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