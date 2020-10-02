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Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?

Hes Kablo Kayserispor gol hattındaki sorunları gidermek için forvet hattına transfer yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Rumen forvet Denis Alibec ile üç yıllık bir anlaşmaya vardı. Kayserispor, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna ilk sezonda 750 bin euro, ikinci çeyrekte 800 bin euro, üçüncü çeyrekte ise 850 bin euro ödeyecek. Bu yazımızda Rumen futbolcunun kim olduğunu daha önce hangi takımların formasını terlettiğini, kariyerinde ki gol sayısını, Kaç yaşında olduğunu bulabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 22:49
Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?
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DENİS ALİBEC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?


Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec 5 Ocak 1991 yılında doğmuştur. Romanya doğumlu olan forvet oyuncusu 1,87 cm uzunluğunda. Denis Alibec, daha önceleri Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu takımların da ter döktü. Alibec, Astra Giurgiu formasıyla 7 sezon boyunca 146 maçta yer aldı. 29 yaşında olan futbolcu, bu takım da 64 gol atmışken 50 sarı kart 5 kırmızı kart görmüştür.

Toplam da 228 profesyonel maçta yer alan Denis Alibec, 82 gol atmış 72 sarı kart, 7 kırmızı kart görmüştür. 13 kez Romanya milli takımında forma giyen forvet oyuncusu 2 kere ağları havalandırmıştır.



Son Güncelleme: 02.10.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporForvetTransfer
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