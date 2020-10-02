Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?

DENİS ALİBEC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

'un yenii Denis Alibec 5 Ocak 1991 yılında doğmuştur. Romanya doğumlu olanoyuncusu 1,87 cm uzunluğunda. Denis Alibec, daha önceleri Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu takımların da ter döktü. Alibec, Astra Giurgiu formasıyla 7 sezon boyunca 146 maçta yer aldı. 29 yaşında olan futbolcu, bu takım da 64 gol atmışken 50 sarı kart 5 kırmızı kart görmüştür.

Toplam da 228 profesyonel maçta yer alan Denis Alibec, 82 gol atmış 72 sarı kart, 7 kırmızı kart görmüştür. 13 kez Romanya milli takımında forma giyen forvet oyuncusu 2 kere ağları havalandırmıştır.