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Kayserispor Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - Kayseri - FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’de heyecan Kayserispor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Ligin son maçında nefes kesen şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe maçı radyodan dinleyebilecek. Kayseri - FB maçı TRT Radyo 1 canlı yayınıyla futbol severlere aktarılacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:55
Kayserispor Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - Kayseri - FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 42’inci son haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Sivas karşısında 3 puanı kaybederek şampiyonluk yarışında geride kalan kanarya bu maçı kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe bu maç öncesinde 79 puanla Galatasaray ve Beşiktaş’ın 2 puanla gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma TRT RAdyo 1 üzerinden canlı olarak anlatılacak.

TRT Radyo 1 Kayserispor Fenerbahçe canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe:

Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Sonuna kadar devam

Teknik direktör Emre Belözoğlu geçen hafta Sivas maçında alınan yenilginin ardından oyuncularına moral vermeye çalışıyor. Genç teknik adam şanslarının hala var olduğu ve Kayseri karşısında kazanarak rakiplerin puan kaybını beklemek için üzerine düşeni yapmaları gerektiğini oyuncularına iletti.

Serdar 11’e dönüyor

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

50’inci randevu

Fenerbahçe ve Kayserispor lig tarihinde daha önce 49 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 kez kazanırken, Kayserispor 9 kez kazandı. İki ekip arasındaki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 3-0’lık net bir skorla kazanmıştı.

 

 

Son Güncelleme: 15.05.2021 19:55
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