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Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - FB youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 42.haftasında Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve gollerini izle ve beIN Sports Kayseri - FB Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:10
Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in son haftasında heyecan Kayserispor Fenerbahçe maçıyla devam edecek. Ev sahibi Kayserispor kümede kalma adına sahaya çıkarken şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu Kayseri maçını kazanarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği, ligde her şeyin olabileceği ve bu nedenle maçı mutlaka kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe:

Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Kayseri’ye 1 puan yetiyor

Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için mutlak üç puan hedeflerken, ev sahibi Kayserispor bu maç öncesi kümede kalma adına final maçına çıkacak. Son maç öncesi kümede kalma yarışında avantajlı olan Kayseri ekibi 1 puan alması halinde ligde kalacak.

Öte yandan kümede kalma yarışında Gençlerbirliği Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi Trabzon’u yener, Kayseri Fenerbahçe’ye yenilirse Kayserispor küme düşen taraf olacak. Gençlerbirliği ikili averajda Kayseri’ye üstünlük sağlıyor.

Serdar 11’e dönüyor

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasında sezonun başarılı isimlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son haftasında hem zirveyi hem de ligin alt kısmını ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Kayserispor Fenerbahçe maç özeti için tıklayınız


Son Güncelleme: 15.05.2021 22:10
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