Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - FB youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in son haftasında heyecan Kayserispor Fenerbahçe maçıyla devam edecek. Ev sahibi Kayserispor kümede kalma adına sahaya çıkarken şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu Kayseri maçını kazanarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği, ligde her şeyin olabileceği ve bu nedenle maçı mutlaka kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Fenerbahçe:

Kayseri’ye 1 puan yetiyor

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhanHarun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için mutlak üç puan hedeflerken, ev sahibi Kayserispor bu maç öncesi kümede kalma adına final maçına çıkacak. Son maç öncesi kümede kalma yarışında avantajlı olan Kayseri ekibi 1 puan alması halinde ligde kalacak.

Öte yandan kümede kalma yarışında Gençlerbirliği Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi Trabzon’u yener, Kayseri Fenerbahçe’ye yenilirse Kayserispor küme düşen taraf olacak. Gençlerbirliği ikili averajda Kayseri’ye üstünlük sağlıyor.

Serdar 11’e dönüyor

Hakem belli oldu

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasında sezonun başarılı isimlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son haftasında hem zirveyi hem de ligin alt kısmını ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

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