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Kayserispor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 42.hafta heyecanı Kayserispor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren öncesi futbol severler Kayserispor Fenerbahçe Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Kayseri Fenerbahçe Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:03
Kayserispor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 42’inci son haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Sivas karşısında 3 puanı kaybederek şampiyonluk yarışında geride kalan kanarya bu maçı kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe bu maç öncesinde 79 puanla Galatasaray ve Beşiktaş’ın 2 puanla gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe:

Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Sonuna kadar devam

Teknik direktör Emre Belözoğlu geçen hafta Sivas maçında alınan yenilginin ardından oyuncularına moral vermeye çalışıyor. Genç teknik adam şanslarının hala var olduğu ve Kayseri karşısında kazanarak rakiplerin puan kaybını beklemek için üzerine düşeni yapmaları gerektiğini oyuncularına iletti.

Mesut Özil yok

Sezonun son maçında Fenerbahçe’de Mesut Özil, maç kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncunun hafta içinde yapılan tetkiklerine bakıldığında bu maçta yer almamasına karar verildi. Öte yandan genç kaleci Altay Bayındır ise sakatlığını atlatarak maç kadrosuna alındı.

Fenerde 4 eksik

Fenerbahçe ligin son haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncusundan mahrum olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Gökhan, Sadık, Perotti ve İrfan Can Kayseri maçının kadrosuna alınmadı.

Kayserispor Fenerbahçe izle

Saat 20:30’da başlayacak olan Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsSüper LigAlanyasporBeşiktaş
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