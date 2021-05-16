Kayserispor - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Kayseri Fener maçı canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig’in son haftasında şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe kümede kalma yarışı veren Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Fenerbahçe geçen hafta Sivas karşısında kaybederek son hafta şampiyonluğu mucizelere bıraktı.

Öte yandan Kayserispor ise kümede kalma adına Gençlerbirliği ile çekişiyor. Kayseri ekibi Fenerbahçe karşısında bir puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Fenerbahçe ise bu maçı kazansa dahi Galatasaray ve Beşiktaş’ın yenilmesi durumunda şampiyon olabilecek.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Fenerbahçe:

Sonuna kadar devam

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhanHarun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Teknik direktör Emre Belözoğlu geçen hafta Sivas maçında alınan yenilginin ardından oyuncularına moral vermeye çalışıyor. Genç teknik adam şanslarının hala var olduğu ve Kayseri karşısında kazanarak rakiplerin puan kaybını beklemek için üzerine düşeni yapmaları gerektiğini oyuncularına iletti.

Mesut Özil yok

Sezonun son maçında Fenerbahçe’de Mesut Özil, maç kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncunun hafta içinde yapılan tetkiklerine bakıldığında bu maçta yer almamasına karar verildi. Öte yandan genç kaleci Altay Bayındır ise sakatlığını atlatarak maç kadrosuna alındı.

Fenerde 4 eksik

Fenerbahçe ligin son haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncusundan mahrum olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Gökhan, Sadık, Perotti ve İrfan Can Kayseri maçının kadrosuna alınmadı.

Son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe Kayserispor ile oynadığı toplam maçlarda üstünlük sağlasa da oynanan son 9 maçta yalnızca 3 kez kazanabildi. Son senelerde Kayseri ekibinin Fenerbahçe’yi oldukça zorladığı görülüyor. Ayrıca bu maçta Kayseri ekibinin kümede kalma adına 1 puan alması gerekiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’yi oldukça zorlu bir maç bekliyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.