Kayserispor Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38.haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren Kayserispor Denizlispor karşılaşması merak ediliyor. Kümede kalma adına final maçına çıkacak olan iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Bu maç öncesinde Kayserispor ligde çıktığı 35 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi ile 35 puan topladı. Sarı kırmızılılar 35 puanla ligde 19’uncu sırada yer alıyor. Denizlispor ise ligde çıktığı 35 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 yenilgi ile 28 puan topladı. Denizli ekibi 28 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Denizlispor:

18’inci randevu

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Lennon, Avramovski, Attamah, Henrique, Alibec, İlhan Parlak.Cenk, Özer, Fabiano, Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.

Süper Lig tarihinde Kayserispor ve Denizlispor daha önce 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Denizlispor 6 kez kazanırken, Kayserispor 7 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta Kayseri ekibi galip gelmişti.

Kayseri’de 5 isim sınırda

Kayserispor’da Denizli maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Alibec, Muhar, Muğdat Çelik, Aziz Behiç ve Henrique bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Ömer Uzun, Campanharo ve Lopes maç kadrosuna alınmadı.

Denizli’de umutlanmak istiyor

Denizlispor’da Ali Tandoğan’ın takımın başına getirilmesiyle bir çıkış yakalandı. Skora yansıtılmasa da oyuncuların performansı yükseldi. Ligin bitimine 5 maç kala Ali Tandoğan ve öğrencileri her maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Denizlispor Kayseri karşısında kazanarak umutlarını kalan maçlara taşımak istiyor.

Kayserispor Denizlispor karşılaşması saat kaçta oynanacak?

Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Kümede kalma adına kritik maçta Özgür Yankaya düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu.

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