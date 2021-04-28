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Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 38.hafta heyecanı Kayserispor Denizlispor maçıyla devam ediyor. Küme düşme yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Kayserispor Denizlispor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Kayseri Denizli Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:32
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Kayserispor Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Küme düşmeme mücadelesi veren iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor ligde 35 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Denizlispor ise ligde 28 puanla son sırada yer alıyor.

Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman başlıyor?

Kayserispor Denizlispor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Lennon, Avramovski, Attamah, Henrique, Alibec, İlhan Parlak.

Denizlispor:

Cenk, Özer, Fabiano, Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.

Maçın hakemi

Bugün saat 16:00’da başlayacak olan Kayserispor Denizlispor karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Kayseri’de eksikler can sıkıyor

Kayserispor’da kritik Denizli maçı öncesi Ömer Uzun, Campanharo ve Miguel Lopes’in sakatlıkları bulunuyor. Takımın önemli isimlerinden Uğur Demirok’un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Denizli için final

28 puanla ligin sonra sırasında yer alan Denizlispor kalan 5 maça final olarak çıkacak. Denizli ekibi ligde kalma adına ilk final maçına Kayseri karşısında çıkacak. Yeşil siyahlı ekibin kalan tüm maçlarını kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

Kayserispor Denizlispor canlı

28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak olan Kayserispor Denizlispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından izleyiciye sunulacak. Her iki takımda ligde kalma adına final niteliğinde olan bu maçta galibiyet istiyor. Zorlu karşılaşma beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

Öte yandan maçları intenetten izlemekte mümkün. İntenette lig maçlarını yayınlayan siteler bulunuyor. Ancak  bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. ayrıca bu sitelerdeki yayınlar görüntü kalitesi olarak kötü olmakla beraber, sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporDenizlisporSüper Lig
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