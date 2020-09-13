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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 22 yaşındaki Fransız forvetin transferini böyle açıkladı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PSG altyapısında yetişen 22 yaşındaki Wilfried Kanga'nın transfer edildiğini açıkladı. Başkan Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı esprili transfer paylaşımında 'Çiğ et yemiyor yalnız.' diye yazarak hoş geldin mesajı yayınladı.

13 Eylül 2020 Pazar 16:46
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 22 yaşındaki Fransız forvetin transferini böyle açıkladı
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Kayserispor Başkanı Bena Gözbaşı, Angers forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvet Wilfried Kanga’yı renklerine bağladı. Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Wilfried’in kariyeri ile ilgili detayları paylaştı.


Wilfried Kanga kimdir?

PSG altyapısında yetişen Kanga, Angers Sco’da 2 hafta ilk 11’de oynama fırsatı buldu. 22 yaşındaki Wilfried’in 90 dakika mücadele edecek yapıda olduğunu vurgulayan Başkan Gözbaşı, ‘’Çiğ et yemiyor yalnız.’’ sözleriyle de genç transfere hoş geldin mesajı paylaştı.



Son Güncelleme: 13.09.2020 16:46
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporWilfried Kanga
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