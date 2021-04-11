Kayserispor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri – Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 34.haftasında küme düşme mücadelesi veren Kayserispor sahasında ligin orta sıra takımı Antalyaspor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Kayserispor ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı ve ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Antalyaspor ise son iki maçında yenilgi. Antalya ekibi ligde 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Antalya 1000 puanı almak istiyor

Antalyaspor Süper Lig’deki 24’üncü sezonunu geçiriyor. Akdeniz ekibi lig tarihinde bugüne kadar 271 galibiyet ve 225 beraberlikle toplam 999 puana ulaştı. Son iki haftada kazanarak 1000 puan barajın geçmek isteyen Akdeniz ekibi bu maçta puan veya puanlar alarak barajı geçmek istiyor.

Kayseri tam kadro

Öte yandan zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor’da Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Adem Gülüm’ün sakatlıkları bulunuyor.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayserispor’da zorlu Antalya maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor. Kayserispor bu maçı kazanarak sıralama birden fazla basamak atlayabilir. Puan tablosuna bakıldığında ligde 33 puanla 4 takım bulunuyor. Kayserispor bu maçı kazanması halinde uzun süre sonra küme düşme hattından çıkmış olacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Antalyaspor:

Kayserispor Antalyaspor maçı kaçta başlayacak?

Doğan, Avramovski, Uğur Demirok, Kolovetsios, Kvrizic, Behic, Lennon, Muhar, Henrique, İlhan, MuğdatBoffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Amilton, Ufuk, Fredy, Imeri, Podolski

11 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Kayserispor Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Kritik müsabaka öncesi nefesler tutuldu.

Kayserispor Antalyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.