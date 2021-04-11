Kayserispor Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayserispor Antalyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 34.haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor sahasında Antalyaspor’u yenerek ateş hattından çıkmak istiyor. Son iki maçını kaybeden Antalyaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor.

Kayserispor ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alırken, Antalyaspor 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Antalyaspor:

Antalya 1000 puan için sahaya çıkacak

Doğan, Avramovski, Uğur Demirok, Kolovetsios, Kvrizic, Behic, Lennon, Muhar, Henrique, İlhan, MuğdatBoffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Amilton, Ufuk, Fredy, Imeri, Podolski

Antalyaspor Süper Lig tarihinde 24’üncü sezonunu geçiriyor. Akdeniz ekibi bu güne kadar çıktığı lig maçlarında 271 galibiyet alırken 225 beraberlik ve 354 yenilgi aldı. Antalyaspor lig tarihinde bugüne kadar 999 puan topladı.

İki haftadır 1000 puan için sahaya çıkan ancak son iki maçını kaybeden Antalyaspor bu maçla birlikte 1000 puan barajını geçmek istiyor.

Antalya’da eksikler can sıkıyor

Kayserispor maçı öncesi Antalyaspor’da 4 önemli eksik bulunuyor. Kaptan Hakan Özmert ile Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Adem Gülüm’ün sakatlıkları bulunuyor.

Kayseri mutlak galibiyet istiyor

Bu isimlerin yanı sıra Eren Albayrak, Veysel Sarı ve Amilton Kayseri karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor maçında yer alamayacak.

Küme düşme hattında yer alan Kayserispor son haftalarda çıkışa geçse de, riskl bölgeden bir türlü çıkamadı. Son haftalardaki çıkışına rağmen özellikle son 4 maçta galibiyet alamayan Kayserispor için bu maç çıkış maçı olarak görülüyor. Kayseri ekibi bu maçtan mutlak üç puan istiyor.

Kayserispor Antalyaspor maç saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Antalyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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