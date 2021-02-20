Kasımpaşa’nın galibiyet hasreti son buldu: 3-2

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ilk maçında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ve Karagümrük mücadelesi, tam 5 gole sahne oldu. Yüksek tempoda oynanan karşılaşma, futbolseverleri memnun etti. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Kasımpaşa, 4 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri; Thelin ve Yusuf Erdoğan (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 29 yapan Kasımpaşa, maç fazlasıyla 12. oldu.

Maçtan puansız ayrılan Karagümrük ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Geçen hafta Fenerbahçe’ye kaybeden Karagümrük, bu kez Kasımpaşa karşısında kaybetti. Karagümrük’ün golleri; Roco ve Castro’dan geldi. 37 puanda kalan Karagümrük, haftayı 8. sırada tamamladı.

Kasımpaşa sıradaki maçını, 28 Şubat Pazar günü Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Karagümrük ise 27 Şubat Cumartesi günü evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.