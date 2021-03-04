Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı öncesi 8 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında takımların kıyasıya rekabeti devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi yolunda Abdullah avcı yönetiminde önemli galibiyetler alan, bir anda şampiyonluk mücadelesi içerisinde kendisini buldu.ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye mağlup olmuştu. Göztepe mağlubiyetinden sonra takımda sekiz oyuncu eksik olacak. Takımın önemli oyuncularından Aytaç Kara bu maçta mücadele edemeyecek. Sekiz eksi ile Trabzonspor’u konuk edecek olan Kasımpaşa’da işler yolunda gitmiyor. Son haftalarda kısmen bir çıkış yakalarsalar da mağlubiyetle yakasını bırakmıyor. Dolayısıyla bu akşamki mücadelede şampiyonluk mücadelesi için önemli adımlar atan Trabzonspor’un maçın favorisi olduğunu söylemekte fayda vardır. Her şeye rağmen Kasımpaşa’nın kendi evinde olması sporcuları tarafından bir avantaj olarak gözüküyor.