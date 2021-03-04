Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı öncesi 8 eksik bulunuyor

04 Mart 2021 Perşembe 12:41
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında takımların kıyasıya rekabeti devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi yolunda Abdullah avcı yönetiminde önemli galibiyetler alan Trabzonspor
, bir anda şampiyonluk mücadelesi içerisinde kendisini buldu. Kasımpaşa
ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye mağlup olmuştu. Göztepe mağlubiyetinden sonra takımda sekiz oyuncu eksik olacak. Takımın önemli oyuncularından Aytaç Kara bu maçta mücadele edemeyecek. Sekiz eksi ile Trabzonspor’u konuk edecek olan Kasımpaşa’da işler yolunda gitmiyor. Son haftalarda kısmen bir çıkış yakalarsalar da mağlubiyetle yakasını bırakmıyor. Dolayısıyla bu akşamki mücadelede şampiyonluk mücadelesi için önemli adımlar atan Trabzonspor’un maçın favorisi olduğunu söylemekte fayda vardır. Her şeye rağmen Kasımpaşa’nın kendi evinde olması sporcuları tarafından bir avantaj olarak gözüküyor.
Son Güncelleme: 04.03.2021 12:41
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