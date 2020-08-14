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Kasımpaşa'da Fatih Öztürk Ayrılığı! Deneyimli Kaleci ile Sözleşme Feshedildi

Geçtiğimiz sezona Kasımpaşa takımının kalesini koruyan Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki oyuncunun karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığı Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 22:09
Kasımpaşa'da Fatih Öztürk Ayrılığı! Deneyimli Kaleci ile Sözleşme Feshedildi
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Bir dönem Akhisar’da oynadığı futbollar dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk Kasımpaşa ile 1 yıl kalana sözleşmesini kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.


Galatasaray’a transfer olması beklenen kaleci Kasımpaşa yetkilileri ile bir araya gelerek kulüpten ayrılmak istediğini dile getirdi. Görüşmenin ardından anlaşmaya varan Kasımpaşa ile Fatih Öztürk’ün yolları ayrıldı.

Fatih Öztürk kimdir?

1986 Fansa doğumlu olan Fatih Öztürk, 2010 yılında Gölcükspor forması ile ilk defa profesyonel futbola adım atmıştır. Gölcükspor’da gösterdiği performans ile 1461 Trabzon’a transfer olan başarılı kaleci sırasıyla Trabzonspor, Akhisar ve Kasımpaşa ekiplerinde forma giymiştir. Son olarak Kasımpaşa formasını terleten deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma şansı buldu.



Son Güncelleme: 14.08.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Fatih ÖztürkKasımpaGalatasaray
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