Kasımpaşa Trabzonspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de 5.haftanın açılışı Kasımpaşa Trabzonspor maçıyla gerçekleşecek. Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan bordo mavililer Kasımpaşa deplasmanında üç puan arayacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavili taraftarlar Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirdi.
Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligin ilk dört haftasında 10 puan toplayan ve averajla Beşiktaş’ın arkasında ikinci sırada yer alan Trabzonspor’da Trondsen ve Djaniny dışında eksik bir isim bulunmuyor. Ev sahibi Kasımpaşa’da ise zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.
Son Güncelleme: 17.09.2021 12:33