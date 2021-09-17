Kasımpaşa Trabzonspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de 5.haftanın açılışı Kasımpaşa Trabzonspor maçıyla gerçekleşecek. Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan bordo mavililer Kasımpaşa deplasmanında üç puan arayacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavili taraftarlar Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirdi.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Ligin ilk dört haftasında 10 puan toplayan ve averajla Beşiktaş’ın arkasında ikinci sırada yer alan Trabzonspor’da Trondsen ve Djaniny dışında eksik bir isim bulunmuyor. Ev sahibi Kasımpaşa’da ise zorlu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.