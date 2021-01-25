Kasımpaşa noktayı ilk yarıda koydu!

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor'u evinde konuk etti. İlk yarıda bulduğu 2 - 0 skor ile maçtan galip çıkan taraf Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa Sivasspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyum'unda oynadığı karşılaşmayı 2- 0 'lık üstün bir skorla tamamladı.

Kasımpaşa'da golleri atan isimler 6. dakikada Hajradinovic ve 17. dakikada Aytaç Kara oldu. Sivasspor oynadığı bu maç ile birlikte İstanbul takımları arasından son on karşılaşmada yalnızca bir galibiyet almış oldu.

Kasımpaşa son dört maçta 2. galibiyeti ile 25 puana ulaşırken, 3 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig 22. haftada Kasımpaşa'nın evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa 2 - Demir Grup Sivasspor 0