Kasımpaşa noktayı ilk yarıda koydu!
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor'u evinde konuk etti. İlk yarıda bulduğu 2 - 0 skor ile maçtan galip çıkan taraf Kasımpaşa oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa Sivasspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyum'unda oynadığı karşılaşmayı 2- 0 'lık üstün bir skorla tamamladı.
Kasımpaşa son dört maçta 2. galibiyeti ile 25 puana ulaşırken, 3 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig 22. haftada Kasımpaşa'nın evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa 2 - Demir Grup Sivasspor 0
Son Güncelleme: 25.01.2021 20:49