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Kasımpaşa Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa 0 - 1 Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında Kasımpaşa Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Kasımpaşa Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Kasımpaşa - Başakşehir Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

22 Nisan 2021 Perşembe 20:47
Kasımpaşa Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa 0 - 1 Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında Kasımpaşa küme düşme hattında yer alan Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa bu sezon lige çıktığı 34 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 yenilgi ile 37 puan topladı. Son şampiyon Başakşehir ise ligde çıktığı 33 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 33 puan toplayabildi.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa:

Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Varga, Hajradinovic, Thelin.

Medipol Başakşehir:

Volkan; Rafael, Epureanu, Leonardo, Ömer Ali; Tolga, Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.

Başakşehir’de eksikler teknik heyeti düşündürüyor

Başakşehir sezon boyunca sakatlıklarla boğuşmak durumunda kaldı. Son şampiyon ligde kalma adına final niteliğindeki Kasımpaşa maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Caiçara dışında sakatlıkları devam eden Mbombo, Hasan Ali, Cemali ve Demba Ba ile koronavirüse yakalanan Deniz Türüç bu maçta yer alamayacak. Geçen hafta cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir’de bu maça çıkmayacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin bitimine az bir süre kala küme düşme hattında yer almalarının büyük bir başarısızlık olduğunu kalan maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirip, yeni sezona başlamak istediklerini ifade etmişti. Ancak Başakşehir’in Kasımpaşa karşısında alacağı yenilgi tüm hesapları tersine çevirebilir.

Kasımpaşa’da 4 eksik

Başakşehir maçını kazanarak ateş hattıyla arasını ligin bitimine az bir süre kala açmak isteyen Kasımpaşa’da sezonu kapatan Jeanvier’in dışında Yusuf Erdoğan, Hodzic ve Drinkwater sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Aytaç Kara’da maçta yer alamayacak isimler arasında yer alıyor.

Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak?

Kasımpaşa Medipol Başakşehir karşılaşması 22 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 22.04.2021 20:47
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VideoligMaç özetiBaşakşehirKasımpaşa
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