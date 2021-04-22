Kasımpaşa Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 36.haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi son hazırlıklar tamamladı. Bu sezon kabus gibi bir sezon geçiren Başakşehir ligde 33 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde 37 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak?

Kasımpaşa Medipol Başakşehir karşılaşması 22 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa:

Medipol Başakşehir:

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Varga, Hajradinovic, Thelin.Volkan; Rafael, Epureanu, Leonardo, Ömer Ali; Tolga, Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.

Geçen hafta Fenerbahçe’ye mağlup olan Başakşehir küme düşme hattına kadar geriledi. Turuncu lacivertli ekipte koronavirüse yakalanan Deniz Türüç, sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Bolingoli ve Cemali Sertel zorlu maçta yer alamayacak.

Kasımpaşa’da 4 eksik

Ayrıca geçen hafta kırmızı kart gören Mahmut Tekdemir, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek bir başka isim olarak öne çıkıyor.

Küme düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak isteyen Kasımpaşa’da sakatlıkları devam eden Hodzic, Jeanvier, Drinkwater ve Yusuf Erdoğan bu maçta yer forma giyemeyecek.

Kasımpaşa Başakşehir canlı izle

22 Nisan Perşembe günü saatler 19:00’u gösterdiğinde ilk düdüğün çalacağı Kasımpaşa Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aboneler takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, suç işlemektedir. Ayrıca söz konusu sitelerde yayınlar gecikmeli ve kesintili olarak yapılıyor.

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