Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray oyuncusundan açıklama

Galatasaray’ın futbolcusu olan Christian Luyindama bir süredir sakatlıkları sebebiyle sahalarda top ile buluşamıyordu. Kasımpaşa ve Galatasaray arasında yapılan maçta ise ilk 11’de yer alma fırsatı yakaladı.
Kendi performansı hakkında düşüncelerini ifade eden Luyindama, zorlu bir süreçten geçtiğini, en iyi performansında oynayamadığını, sakatlıklarının ardından en iyi performansını tekrar kazanabilmek adına çalıştığını belirtirken, 3-4 maç daha ilk 11’de devam etmesi durumunda performansını gösterebileceğini söyledi.
Son Güncelleme: 15.02.2021 21:54