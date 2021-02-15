Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray oyuncusundan açıklama

Galatasaray’ın futbolcusu olan Christian Luyindama bir süredir sakatlıkları sebebiyle sahalarda top ile buluşamıyordu. Kasımpaşa ve Galatasaray arasında yapılan maçta ise ilk 11’de yer alma fırsatı yakaladı.

Maçın ardından açıklama yapan Luyindama, çok zor koşullarda bir maç olduğunu önemli olanın galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtirken, ayrıca 3 puanlık bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kendi performansı hakkında düşüncelerini ifade eden Luyindama, zorlu bir süreçten geçtiğini, en iyi performansında oynayamadığını, sakatlıklarının ardından en iyi performansını tekrar kazanabilmek adına çalıştığını belirtirken, 3-4 maç daha ilk 11’de devam etmesi durumunda performansını gösterebileceğini söyledi.