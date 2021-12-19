Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı!

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da bir ayrılık yaşandı. Takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Hakan Kutlu, yönetimle karşılıklı bir anlaşma yaparak görevinden ayrıldı. Kasımpaşa yönetimi, Hakan Kutlu'nun ayrılık haberini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Son oynadığı Sivasspor maçından da mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'da teknik hocayla da ayrılma kararı alındı. Hakan Kutlu'nun yönetiminde çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekibin toplam toplam 7 maçında sadece 5 puan toplayabilmişti.