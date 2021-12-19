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Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı!

Kasımpaşa Spor Kulübü'nde teknik direktör olarak görev yapan Hakan Kutlu, yönetimle karşılıklı anlaşma yaparak görevinden ayrıldı.

19 Aralık 2021 Pazar 00:25
Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı!
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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da bir ayrılık yaşandı. Takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Hakan Kutlu, yönetimle karşılıklı bir anlaşma yaparak görevinden ayrıldı. Kasımpaşa yönetimi, Hakan Kutlu'nun ayrılık haberini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 

Son oynadığı Sivasspor maçından da mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'da teknik hocayla da ayrılma kararı alındı. Hakan Kutlu'nun yönetiminde çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekibin toplam toplam 7 maçında sadece 5 puan toplayabilmişti.


Son Güncelleme: 19.12.2021 00:25
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KasımpaşaHakan KutluYollarını Ayırdı
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