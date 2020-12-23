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Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Gaziantep'i ağırlayacak. Lig'de yükselişte olan iki takımın taraftarları maçı heyecanla beklerken Kasımpaşa-Gaziantep maçının ne zaman oynanacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:51
Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Süper Lig’in 14. Hafta karşılaşmalarının oynandığı bugünlerde Kasımpaşa kendi evinden Gaziantep FK’yı ağırlayacak. 2020-2021 Süper Lig sezonunun başından bu yana beklenenden çok daha iyi performans gösteren iki takım Kasımpaşa ve Gaziantep arasında son derece çekişmeli bir maç oynanması beklenirken, 3 puanı cebine koyan takım lig sıralamasında da yukarıya doğru tırmanmaya devam edecek.

 

Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanacak olan Süper Lig 14. hafta maçı 23 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00’da beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyicileri ile buluşacak.

 

Kasımpaşa-Gaziantep maçı şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanacak olan karşılaşma binlerce kişi tarafından heyecanla takip edilecek. Karşılaşma canlı olarak beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Maçın canlı izlenebilmesi için beIN Sports 2 kanalının şifresinin açılması gerekmektedir. Diğer yandan beIN Connect ya da Digitürk Play platformlarındaki tarifeler üzerinden de maç izlenebilmektedir.

Kasımpaşa-Gaziantep maçı intenet üzerindeki bazı adresler tarafından şifresiz bir şekilde yayınlanmaktadır. Ancak bu şifresiz yayınlar yasal değildir. Bu yüzden bu adresler üzerinden yayın izlenmemesi gerekmektedir.

 

Kasımpaşa muhtemel 11

Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Mickael, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

 

Gaziantep muhtemel 11

Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet



Son Güncelleme: 23.12.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa-GaziantepSüper LigKasımpaşaGaziantep
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