Süper Lig’in 14. Hafta karşılaşmalarının oynandığı bugünlerde Kasımpaşa kendi evinden Gaziantep FK’yı ağırlayacak. 2020-2021 Süper Lig sezonunun başından bu yana beklenenden çok daha iyi performans gösteren iki takım Kasımpaşa ve Gaziantep arasında son derece çekişmeli bir maç oynanması beklenirken, 3 puanı cebine koyan takım lig sıralamasında da yukarıya doğru tırmanmaya devam edecek.
Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanacak olan Süper Lig 14. hafta maçı 23 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00’da beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyicileri ile buluşacak.
Kasımpaşa-Gaziantep maçı şifresiz nasıl izlenir?
Kasımpaşa-Gaziantep maçı intenet üzerindeki bazı adresler tarafından şifresiz bir şekilde yayınlanmaktadır. Ancak bu şifresiz yayınlar yasal değildir. Bu yüzden bu adresler üzerinden yayın izlenmemesi gerekmektedir.
Kasımpaşa muhtemel 11
Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Mickael, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita
Gaziantep muhtemel 11
Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet