İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Kasımpaşa, Dusko Tosic'i duyurdu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Sırp defans oyuncusu Tosic, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa ile Süper Lig’e döndü.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:54
Kasımpaşa, Dusko Tosic'i duyurdu
Takip Et:

Daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği formaları giyen, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Çin Ligi’ne transfer olan Dusko Tosic, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığına yer verildi.



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaTosic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan Gaziantep'te vatandaşların baklava ikramını reddetti!
Arda Turan Gaziantep'te vatandaşların baklava ikramını reddetti!
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
Galatasaray'da forvet için sürpriz isim: Patrick Cutrone
Galatasaray'da forvet için sürpriz isim: Patrick Cutrone
Sebastian Vettel, Aston Martin'in kokpitinde ilk kez görüntülendi
Sebastian Vettel, Aston Martin'in kokpitinde ilk kez görüntülendi
Mbaye Diagne, West Bromvich Albion için sağlık kontrolünden geçiyor
Mbaye Diagne, West Bromvich Albion için sağlık kontrolünden geçiyor
Mostafa Muhammed, Galatasaray'da
Mostafa Muhammed, Galatasaray'da

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri kimdir? Ezgi Aşaroğlu nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç nerelidir?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in hayatı!
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisine katılan Zuhal Olcay kimdir? Tomris karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisine katılan Tuğçe Açıkgöz kimdir? Zeynep karakteri kimdir?
İbo Show izlendi mi, reyting listesinde kaçıncı oldu?
Telefon wifi'ye bağlı ama internet erişimini yok, neden bağlanmıyor?
Saat 11:11 nedir? Saat 11:11 neyi ifade eder, anlamı nedir?
İŞKUR'dan işsizlere müjde! İŞKUR ile 55 Bin işçi alınacak
Görüntülü görüşme ve konuşma telekonferans için en iyi sohbet programları
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım dizisi konusu ve çekim yeri
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Bender kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal nerelidir?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.