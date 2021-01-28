Kasımpaşa, Dusko Tosic'i duyurdu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Sırp defans oyuncusu Tosic, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa ile Süper Lig’e döndü.
28 Ocak 2021 Perşembe 19:54
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Daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği formaları giyen, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Çin Ligi’ne transfer olan Dusko Tosic, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığına yer verildi.
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