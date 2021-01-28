Kasımpaşa, Dusko Tosic'i duyurdu

Daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği formaları giyen, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Çin Ligi’ne transfer olan Duskoile sözleşme imzaladı. Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığına yer verildi.