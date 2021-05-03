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Kasımpaşa derin bir nefes aldı: 3-0

Süper Lig’in 39. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında evinde Alanyaspor’u konuk eden Kasımpaşa, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Alt sıralarda yer alan Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte derin bir nefes aldı. Biz de haberimizde Kasımpaşa-Alanyaspor maçına dair detaylara yer verdik. İşte Kasımpaşa-Alanyaspor maçının detayları...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:04
Kasımpaşa derin bir nefes aldı: 3-0
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Süper Lig’in 39. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada Kasımpaşa ile Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetirken, ev sahibi ekip Kasımpaşa rakibini 3 golle mağlup etti. Alayanspor’u 3-0’lık skorla geçen Kasımpaşa, derin bir nefes aldı. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri; Hajradinovic (2) ve Thelin kaydetti. Bu sonuçla 5 maç aranın ardından galibiyetle tanışan ev sahibi Kasımpaşa, puanını 40’a yükseltti. 40 puanla 16. sırada kendine yer bulan Kasımpaşa, küme düşme hattında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan puansız ayrılan konuk ekip Alanyaspor ise 57 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa sıradaki maçını 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise önümüzdeki haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAlanyasporSüper Lig
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