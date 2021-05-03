Kasımpaşa derin bir nefes aldı: 3-0

Süper Lig’in 39. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada Kasımpaşa ile Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetirken, ev sahibi ekip Kasımpaşa rakibini 3 golle mağlup etti. Alayanspor’u 3-0’lık skorla geçen Kasımpaşa, derin bir nefes aldı. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri; Hajradinovic (2) ve Thelin kaydetti. Bu sonuçla 5 maç aranın ardından galibiyetle tanışan ev sahibi Kasımpaşa, puanını 40’a yükseltti. 40 puanla 16. sırada kendine yer bulan Kasımpaşa, küme düşme hattında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan puansız ayrılan konuk ekip Alanyaspor ise 57 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa sıradaki maçını 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise önümüzdeki haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.