Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Beşiktaş, genç yetenekleri kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlı kulübün de peşinde olduğu Boluspor forması giyen Yasin Dülger’in Kasımpaşa’ya transfer olmak istediği öğrenildi.
Nevşehir’de kiralık oynamıştı
Nevşehir Belediyespor’da kiralık olarak forma giyen Yasin Dülger, 17 müsabakada 1 golle katkıda bulundu. 2018 / 2019 sezonunda Nazili Belediyespor’a kiralanan Dülger, 28 müsabakada forma giymiş ve takımına 16 gol ve 15 asistle katkıda bulunmuştu.
Son Güncelleme: 26.08.2020 18:53