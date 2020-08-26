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Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig yeni sezonu için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'a Kasımpaşa'dan çalım! Kasımpaşa, siyah beyazlı kulübün de peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:53
Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Beşiktaş, genç yetenekleri kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlı kulübün de peşinde olduğu Boluspor forması giyen Yasin Dülger’in Kasımpaşa’ya transfer olmak istediği öğrenildi.


Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, Mame Thiam’ı Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer eden Kasımpaşa, forvet hattına yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. İstanbul ekibi Boluspor ile yollarını ayıran Yasin Dülger ile mutabakat sağladı.

Nevşehir’de kiralık oynamıştı

Nevşehir Belediyespor’da kiralık olarak forma giyen Yasin Dülger, 17 müsabakada 1 golle katkıda bulundu. 2018 / 2019 sezonunda Nazili Belediyespor’a kiralanan Dülger, 28 müsabakada forma giymiş ve takımına 16 gol ve 15 asistle katkıda bulunmuştu.



Son Güncelleme: 26.08.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaiaYasin Dülger
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