Kasımpaşa Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Kasımpaşa BJK maçı şifresiz Bein Sports 1

Süper Lig’in 32.haftasında lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Lider Beşiktaş Süper Lig’de çıktığı 29 maçta 64 puan alırken en yakın rakibi Galatasaray’ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde aldığı 31 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

KASIMPAŞA:

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

RAMAZAN, HADERGJONAJ, BRECKA, TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELINERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın eksikler nedeniyle zorlanıyor. Kara Kartal’da milli takımlarında Aboubakar ve Hasic’in sakatlanması, Dorukhan ve Cenk Tosun hastalanmasının ardından sakatlığı devam eden Mensah ile kart cezalısı Ghezzal Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın’ın bu maçta Larin’i forvet hattına sürüp, kanatta ise Nkoudou’ya şans vermesi bekleniyor.

Kasımpaşa’da Şenol Can ilk maçına çıkıyor

Küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa’da ise milli arada Fatih Karagümrük’ten ayrılan genç teknik adam Şenol Can takımın başına getirildi. Genç teknik adam yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Öte yandan ev sahibi Kasımpaşa’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi tek eksik Julian Jeanvier olarak öne çıkıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar bugün saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bunun dışında karşılaşmayı yurt dışında yayınlayan bazı kanallarda bulunuyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanallar ise şu şekilde;

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia