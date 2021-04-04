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Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesine ilişkin detaylar

Beşiktaş ,Milli aradan sonra Kasımpaşa ile karşılaşacak. Milli ara birçok takıma yaramadı. Her takımda hemen hemen sakatlığı bulunan oyuncu var. Beşiktaş 6 eksikle Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa ise yeni teknik adamıyla çıkış yakalamak istiyor. İşte maça ve iki takıma ilişkin detaylar...

04 Nisan 2021 Pazar 21:22
Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesine ilişkin detaylar
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Süper Lig’in 32.haftası Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile devam edecek. Maç Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Maç saati ise 19:00

Bu haftaki maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Böylelikle ilk defa bir hakem bir takımın maçını iki defa yönetmiş olacak. Var hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa:

Ertuğrul, Hadergjonaj,Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç,Hajradinovic, Koomson, Varga,Thelin

Beşiktaş:

Ersin,Necip, Vida Wellinton, N’sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, Nkoudou ,Larin

Beşiktaş, geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 beraber kalmıştı. 64 puanla lider durumda. Kasımpaşa ise 31 puanla 15.sırada yer almaktadır.

Kasımpaşa’da Armin Hodzic, Julian Jeanvier ile Yusuf Erdoğan Kadroda yok.

Beşiktaşta ise Vincent Aboubakar,Cenk Tosun Dorukhan Toköz,Benard Mensah ,Ajdin Hasic ve Ghezzal kadroda bulunmuyor.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş KasımpaşaSüper Lig
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