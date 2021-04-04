Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’te hafta sonuna gelirken 4 Nisan Pazar günü akşamında İstanbul’da Kasımpaşa Beşiktaş maçı oynanacak. İki güçlü takım 4 Nisan Pazar akşamı karşı karşıya gelirken taraftarlar heyecanlı şekilde maçın sonucunu bekliyor. Süper Lig'te 32.haftaya girerken Kasımpaşa ve Beşiktaş maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda seyircisiz şekilde oynanacak. Maç 19.00’da başlarken Süper Lig telif haklarını Bein Sports 1 kanalına verdi. Kanal üzerinden canlı olarak maçı izlemek isteyen taraftar tek maç için satın alma yöntemlerini araştırıyor.





Bein Sports 1 kanalından tek maç nasıl satın alınır?

Dijitürk’ün üyelerine sunduğu izle-ödev projesi ile bütün maçlar Digitürk 204, 205 ve HD kanalı üzerinden 277 numaralı taraftar ile tek maç satın alarak izleyebiliyor. Eğer tek maç satın almak istiyorsanız onlineislemler.digiturk.com.tr sayfasına giriş yaparak ‘izle öde’ butonuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Kasımpaşa Beşiktaş maçını şifresiz kanaldan izlemek için;