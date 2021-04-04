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Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Futbol severler Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Kasımpaşa BJK Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

04 Nisan 2021 Pazar 20:40
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 32.haftasında lider Beşiktaş ile küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş 64 puanla ligde en yakın rakibi Galatasaray’ın önünde iki maçı eksik olmasına rağmen 3 puan önde bulunuyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise 31 puanla ligde 15’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

KASIMPAŞA:

RAMAZAN, HADERGJONAJ, BRECKA, TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELIN

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

Beşiktaş’ta 4 futbolcu kart sınırında

Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Necip, Rosier, Larin ve Josef de Souza Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kart sınırında olan oyuncuların yanı sıra eksik oyuncularda teknik direktör Sergen Yalçın’ı düşündürüyor. Siyah beyazlılarda Aboubakar ve Hasic milli takımlarından sakatlanırken, A Milli takım oyuncularından Dorukhan ve Cenk Tosun hastalıkları nedeniyle zorlu maçta yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı devam eden Mensah ile kart cezalısı Ghezzal’da Kasımpaşa karşısına yer alamayacak.

Forvet hattı alarm veriyor

Teknik direktör Sergen Yalçın Aboubakar ve Cenk Tosun’un sakatlanmasının ardından forvet hattında Larin’e şans verecek. Kanatta ise Larin’in yerine Nkoudou’nun yer alması bekleniyor.

Kasımpaşa’da Şenol Can dönemi

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa’da milli arada teknik direktör değişikliği yaşandı. Kasımpaşa son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alınmasının ardından Fuat Çapa’nın görevine son verildi. Fuat Çapa’nın yerine ise genç teknik adam Şenol Can takımın başına getirildi. Şenol Can, takımının başında ilk maçına Beşiktaş karşısına çıkacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı özeti ve golleri

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 4 Nisan Pazar 19:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:40
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BeşiktaşKasımpaşaSüper LigBeIN Sportsözet
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