Kasımpaşa Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa BeşiktaşTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de milli aranın ardından lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş 64 puanla ligin zirvesinde yer alırken, ev sahibi Kasımpaşa ise 3 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Muhtemel 11’ler

KASIMPAŞA:

BEŞİKTAŞ:

Kasımpaşa’da Şenol Can dönemi

RAMAZAN, HADERGJONAJ, BRECKA, TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELINERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

Süper Lig’in önemli takımlarından Kasımpaşa ligde son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kötü serinin ardından Kasımpaşa yönetimi teknik direktör Fuat Çapa’nın yerine Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran genç teknik adam Şenol Can’ı takımın başında getirdi. Genç teknik adam yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Beşiktaş dolu dizgin

Sergen Yalçın yönetiminde ligin zirvesinde yer alan ve en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Beşiktaş son 7 maçta yalnızca Fenerbahçe derbisinde berabere kalarak puan kaybetti. En yakın rakibi Galatasaray’ın da Hatay’a kaybetmesinin ardından puan farkını açarak şampiyonluk yolunda farkı açmak isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına kazanmak için çıkacak.

Kara Kartal’da 6 eksik

Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik ekibi eksikler düşündürüyor. Milli takımlarda Aboubakar, Hasic sakatlanmış, Cenk Tosun ve Dorukhan ise hastalanmıştı. Bu nedenle bu iki isim karşılaşmada yer alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe maçında sakatlanan Mensah ve kart cezalısı Ghezzal’da Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ve Beşiktaş 36’ıncı kez karşılaşacak

Hakem Halil Umut Meler

Süper Lig tarihinde iki takım daha önce 35 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 24 kez kazanırken, Kasımpaşa 4 kez kazanabildi. 7 maç ise berabere tamamlandı.

Kasımpaşa Beşiktaş maçında hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı açıklandı. Bu açıklama aynı zamanda bir ilke de imza attı. Daha önce bir hakem aynı takımın maçına üst üste çıkmamıştı. Halil Umut Meler milli ara öncesi oynanan Fenerbahçe derbisinde de Beşiktaş’ın maçını yönetti. Bu atamanın ardından siyah beyazlı camiadan büyük tepki gelmişti.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı izle

Kasımpaşa Beşiktaş maçı Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçları izlemek için beIN Sports aboneliğinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Ancak maçlar intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden geldiği gibi yayın kalitesi de kötüdür. Bu nedenle maçları reklamsız, HD ve kesintisiz izlemek için beIN Sports aboneliği alınmalıdır.

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