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Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligin başlamasına sayılı günler kala son hazırlık maçını yapmak üzere sahaya çıkacak olan Kasımpaşa ve Başakşehir ekipleri arasında ki müsabaka merak edilmeye devam ediyor. Maçı seyretmek isteyen pek çok futbol sever, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştıryor.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:27
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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11 Eylül 2020’de başlaması kesinleşen öncesinde hazırlık maçı yapılacak. Son şampiyon Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak hazırlık maçı merak ediliyor. Kasımpaşa’ya konuk olacak son şampiyon Başakşehir hakkında merak edilenler ise maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak olduğu oldu.


Avrupa Liginde Kopenhag takımına elenen Başakşehir’in elinde sadece lig kalırken lige iyi bir giriş yapmak istediği açıklandı.

Kasımpaşa – Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi gün?

3 Eylül tarihinde karşılaşacak olan ikilinin maçı akşamüzeri 18.00’da başlayacak. Başakşehirspor kompleksinde oynanacak karşılaşmaya taraftarlar alınmayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmazken, karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin iki kulübün sosyal medya hesaplarını takip edebilecekleri belirtildi.



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
Kasmıpaşa - BaşakşehirHazırlık Maçı
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