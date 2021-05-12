İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41.haftasında Kasımpaşa Ankaragücü ile karşılaştı. Futbol severler Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti ve gollerini izle ve beIN Sports Kasımpaşa - Ankaragücü Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:27
Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 41’inci haftasında kümede kalma yarışı veren iki ekip, Kasımpaşa ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Ankaragücü küme düşme hattına geriledi. Ev sahibi Kasımpaşa ise son iki haftada aldığı galibiyetle rahatladı.

Kasımpaşa bu maç öncesinde ligde 43 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 38 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Ankaragücü maçı saat kaçta?

Kasımpaşa Ankaragücü karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ankaragücü için final olabilir

Ankaragücü Kasımpaşa karşısında kazanması halinde dahi ligde kalma adına Kayseri maçının sonucunu bekleyecek. Öte yandan Ankaragücü ve Kayseri’nin maçları kazanması halinde Erzurum ve Gençlerbirliği’nin küme düşmesi kesinleşecek.

Hikmet Karaman ve öğrencileri ligin bitimine 2 maç kala bu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını son maça taşımak istiyor. Bu maç öncesinde Ankaragücü’nde Borven ve Korcan Çelikay’ın sakatlıkları bulunuyor.

Ev sahibi Kasımpaşa’da ise Luckassen ve Kevin Varga’nın cezası, Hodzic, Koita ve Tosic’in ise sakatlıkları bulunuyor.

Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti

Kümede kalma adına final mücadelesi veren iki ekip Kasımpaşa ve Ankaragücü karşılaşması saat 20:30’da başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Bein Sports Kasımpaşa Ankaragücü geniş özeti ve golleri tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeınsportsMaç özetiSüper LigDerbiFenerbahçeBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Gelinim Mutfakta Nilgün kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Kaynana Nilgün kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? Gürkan Güzeyhuz nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Netflix Alya oyuncu kadrosu
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.