Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında kümede kalma yarışı veren iki ekip, Kasımpaşa ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Ankaragücü küme düşme hattına geriledi. Ev sahibi Kasımpaşa ise son iki haftada aldığı galibiyetle rahatladı.

Kasımpaşa bu maç öncesinde ligde 43 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 38 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Ankaragücü maçı saat kaçta?

Kasımpaşa Ankaragücü karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ankaragücü için final olabilir

Ankaragücü Kasımpaşa karşısında kazanması halinde dahi ligde kalma adına Kayseri maçının sonucunu bekleyecek. Öte yandan Ankaragücü ve Kayseri’nin maçları kazanması halinde Erzurum ve Gençlerbirliği’nin küme düşmesi kesinleşecek.

Hikmet Karaman ve öğrencileri ligin bitimine 2 maç kala bu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını son maça taşımak istiyor. Bu maç öncesinde Ankaragücü’nde Borven ve Korcan Çelikay’ın sakatlıkları bulunuyor.

Ev sahibi Kasımpaşa’da ise Luckassen ve Kevin Varga’nın cezası, Hodzic, Koita ve Tosic’in ise sakatlıkları bulunuyor.

Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti

Kümede kalma adına final mücadelesi veren iki ekip Kasımpaşa ve Ankaragücü karşılaşması saat 20:30’da başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Bein Sports Kasımpaşa Ankaragücü geniş özeti ve golleri tıklayınız.